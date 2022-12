Sir Alex Ferguson pénzügyi korlátozások miatt egyszer elutasította Ronaldo Nazario leigazolásának esélyét a Manchester Unitednél.

Ronaldo 1994-ben robbant be a PSV Eindhoven színeiben, és 1996-ban már le is csapott rá a Barcelona. Csak egy évet töltött Katalóniában, majd esélye lehetett volna a Unitednek szerződtetni a brazilt, még az ügynökével is voltak megbeszélések.

„Ronaldo ügynöke megkérdezte tőlem, hogy érdekelne-e a játékosa. Az első reakcióm az volt, hogy vajon miért adna el a Barcelona egy ilyen fontos játékost, miután csak tavaly júliusban szerződtette 13 millió fontért. Az ügynöke azt mondta nincs semmi probléma, egyszerűen a szerződésében volt egy záradék, amely lehetővé tette számára, hogy távozzon, ha egy ajánlat meghalad egy bizonyos összeget. Azt mondta nekem, hogy nem is kellene beszélnem a klubbal. Egyenesen mehetek a spanyol FA-ba. Majd jöttek az anyagiak, de mondtam neki, hogy rossz sráccal beszél, menjen az elnökhöz. Kiderült, hogy a díj 32 millió dollár körül lenne, évi 4 millió dolláros fizetéssel. Itt 20 millió font átutalási díjról és egy jóval 2 millió font feletti fizetési csomagról beszélünk.”

Ronaldo ehelyett az Inter Milanhoz csatlakozott, és a világ egyik legféltettebb csatára lett, 1997-ben pedig elnyerte az Aranylabdát. A folytonos sérülések elrontották Ronaldo karrierjét, de 2002-ben még Brazíliával sikerült megnyernie a Világbajnokságot, mielőtt csatlakozott volna a Real Madridhoz. A többi már történelem…



