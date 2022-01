Sir Alex Ferguson ragaszkodott ahhoz, hogy csak négy „világklasszist” edzett a hihetetlen 26 éves Manchester United edzői pályafutása során.

A 79 éves legendás skót edző 38 trófeát gyűjtött be a United vezetői karrierje során. De a rengeteg érem és elismerés mellett Ferguson felejthetetlen United csapatokat is épített, és nagyon jól kezelte a világszínvonalú tehetségeket. Peter Schmeichel, Wayne Rooney, David Beckham és Gary Neville mind boldogultak az Old Traffordon.



Fotó: ryangiggs.cc

Ferguson azonban azt állítja, hogy a négy világszínvonalú sztár volt mindössze, akiket irányított a Unitednél: Eric Cantona, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo és Paul Scholes.

Ferguson 2015-ben megjelent Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United című könyvében ezt írta: „Ha elolvassa az újságokat vagy hallgatja a televíziós kommentátorokat, úgy tűnik, hogy „világklasszis” futballistákkal vagyunk tele. Nem akarok lealacsonyítani vagy kritizálni egyetlen nagyszerű vagy nagyon jó futballistát sem, aki a Unitedben töltött 26 éves pályafutásom alatt játszott nálunk, de számomra csak négy világklasszis volt: Cantona, Giggs, Ronaldo és Scholes. A négy közül pedig Cristiano olyan volt, mint egy dísz a karácsonyfa tetején.”

Forrás: sportbible.com

Borítókép: sportbible.com