Rio Ferdinand, a Manchester United legendája felhívta korábbi csapatának figyelmét arra, egy középhátvéd szerződtetése lenne a legfontosabb feladat még mielőtt az átigazolási piac bezárul.

Az angol klub egyetlen nyári szerzeménye eddig az Ajaxtól igazolt Donny van de Beek, azonban a Borussia Dortmund szélsőjének, Jadon Sanchónak és a Porto balhátvédjének, Alex Tellesnek a megszerzése továbbra is napirenden van Manchesterben.



Kétségtelen, hogy mindkét játékos minőségi változást jelenthetne az újjáépülő United számára, azonban a klub korábbi sztárja, Rio Ferdinand szerint a legfontosabb az lenne, hogy egy új középhátvédet igazoljon az angol rekordbajnok.



(Kép: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images)



"Régóta mondogatom már, hogy egy középhátvédet kellene venniük." – mondta az egykori Vörös Ördög a talkSPORT-nak. "Ez természetesen nem fog minden problémát megoldani, de ez az egyik legfontosabbat igen."



"Nincs olyan domináns hátvéd a csapatban, aki kiemelkedne és fejlődésre késztetné a többieket. Pedig erre szükség lenne, ha valamit is nyerni szeretne a csapat."



(Kép: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images)



"Jadon Sancho a generációjának egyik legnagyobb tehetsége, így megértem, hogy érdeklődnek iránta, de véleményem szerint leginkább egy középhátvédre van most szükségük."



Ferdinand nem csak azt árulta el, hogy melyik posztra kellene Ole Gunnar Solskjaernak igazolnia játékost, hanem azt is, hogy pontosan kit lenne érdemes. A korábbi angol válogatott védő Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig hátvédjét, Dayot Upamecanót nevezte meg, ugyanis a francia játékos már a német együttes tavalyi BL-menetelése során jó benyomást tett rá.



"Upamecano fiatal, jól bánik a labdával, atlétikus, erős, mozgékony és minden meccsen játszik. Ő az, akinek jönnie kéne. Koulibalyról már két vagy három éve pletykálnak, azonban nem történt semmi, és lehet, hogy a kora miatt már nem is fog. Szerintem lecsúszott erről a lehetőségről. Upamecano viszont nagyon jó, rögtön kiemelkedett a mezőnyből, amikor tavaly láttam őt a Bajnokok Ligájában."

null Dayot Upamecano vs Atletico Madrid:Tackle Success: 100%Dribble Success: 100%Passing Accuracy: 92%Joint-most Touches: 99Joint-most Clearances: 5Ground Duels Won: 6/7Aerial Duels Won: 3/4Wow #Club2020 pic.twitter.com/1YKoKIhMPO

"Ha megszerzik Jadon Sanchót, attól még szerintem ugyanúgy meglesznek azok a problémák, amik az előző szezonban is megvoltak."



A United balhátvédje, Luke Shaw is azon a véleményen van, hogy a csapatot megkenne erősíteni.



"Nagyon jó csapatunk van, de személy szerint úgy gondolom, hogy több játékosra lenne szükségünk. Bővíteni kellene a keretet a céljaink eléréséhez. Ha körbe nézünk, láthatjuk hogyan erősítettek a riválisaink a nyáron. Ezt nekünk is meg kellene tennünk ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani velük." - nyilatkozta nem rég az angol játékos.

Forrás: sportbible

Kép: Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images