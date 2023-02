Lisandro Martinez érkezése óta meccsről meccsre nyűgözi le a publikumot, most pedig a klub korábbi játékosa, Rio Ferdinand is megdicsérte.

„A mostani formáját tekintve nem sok vita lesz arról, hogy jelenleg ő a liga legjobb hátvédje! Domináns, agresszív, igazi vezető, aki remekül kommunikál, emellett pedig egy karakter, aki mindig ott van a nagy pillanatoknál” – áradozott róla a szakkommentátorként dolgozó Ferdinand.

Martinez érkezésekor a legtöbben felvonták szemöldöküket, mivel nem elég, hogy csak 175 centi magas, még hatalmas összeget is hagyott ott érte a MU. 57+10 millió eurós árcéduláját látva a szurkolók nagy része leizzadt.

„Én is azok közé tartoztam, akik megkérdőjelezték. Képes lesz itt fizikálisan felvenni a versenyt? – kérdeztem.” – vallotta be Ferdinand.

Rio Ferdinand on Manchester United defender Lisandro Martinez: "He's dominant, he's aggressive, he's a leader, he communicates well, he shows character and he is there in big moments."#MUFC https://t.co/ylleW3qkx3