A kétszeres PL-győztes, Cesc Fabregas könnyen legendának minősül már a bajnokságban. Az egykori Arsenal és a Chelsea középpályás 350-szer lépett pályára a Premier League-ben, 50-szer szerzett gólt és 114 gólpasszt osztott ki. Nemrégiben hagyta el a Chelsea együttesét a Monaco kedvéért.

A spanyol játékos folyamatosan figyeli az angol bajnokságot, és a hétvégi Chelsea - Liverpool találkozót is látta, ahol Sadio Mané duplájával nyertek a vörösök. Ezt követően Fabregas a Twitteren kijelentette, hogy Mané a Premier League legjobb játékosa.

I’ll say it again. Mané best player in the League.