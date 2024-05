A Manchester City 2-0-ra győzött a Tottenham vendégeként a Premier League 34., kedden bepótolt fordulójában, s ezzel hatalmas lépést tett a bajnoki cím felé. Már a meccs előtt is érezhetó volt az angol médiában, hogy rengeteg Spurs-szurkoló azt szeretné, ha a csapatuk kikapna a címvédő ellen, merthogy ezzel szinte ellehetetlenítenék a városi rivális Arsenal esélyeit a végső sikerre. Ange Postecoglou, az észak-londoniak vezetőedzője ugyanakkor leszögezte, a pontszerzésre, sőt a győzelemre készülnek, ám a szurkoló az szurkoló marad, pedig a Tottenhamnek volt még esélye - igaz csekély - a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik hely megszerzésére, ám amikor a City gólt szerzett, gyakorlatialg felrobbant a stadion.

Gol do City, Arsenal passa a não depender mais dele para ser campeão na última rodada.

Rivais, torcedores do Tottenham festejam a própria derrota parcial.

Futebol é assim em qualquer lugar.

O fracasso rival torna a sua desgraça muito menor .pic.twitter.com/s7SXVjqtUA — Mauro Cezar (@maurocezar) May 14, 2024

A Spurs-drukkerek elkezdték énekelni azt "Are you watching, Arsenal?" című rigmust, ami az Ágyúsoktól is egy bevált nóta, csak más csapatnévvel, arra utalva, hogy a rivális épp figyel-e, milyen eredményt ér el a másik észak-londoni együttes. Csak ezúttal a Tottenham szimpatizánsok mindezt úgy tették, hogy klubjuk vesztésre állt, de öröm az ürümben, hogy ez pont rossz volt a városi riválisnak.

A Tottenham végül 2-0-ra kikapott és így biztosan az ötödik helyen végez majd, amely Európa-liga indulást ér. A bajnoki cím pedig az utolsó fordulóban dől majd el.