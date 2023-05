Napokon belül bejelenthetik a Chelsea következő, hosszútávú menedzsereként Mauricio Pochettinot, aki Guillem Balague szerint rengeteg lehetőséget utasított vissza azért, hogy egy számára igazán vonzó kispadra ülhessen le ismét azt követően, hogy tavaly júliusban megköszönték a munkáját Párizsban.

„Amióta elhagyta a PSG-t, nem szűkölködött ajánlatokban, de egyik sem felelt meg az igényeinek annyira, mint a Cheslea-é, főleg a tárgyalások második fordulójában.”

„Eltökélt szándéka volt, hogy biztos legyen a döntésében a következő munkahelyét illetően – és mindaddig visszautasította Boehly-t is, amíg nem ajánlottak neki nagyobb irányítást.”

A BBC Sport-nak adott nyilatkozatában Balague a konkrét csapatokról is lerántotta a leplet.

„Megkeresése volt a Benficától, Athletic Bilbaotól, Aston Villától és a Nottingham Foresttől. A Sevilla szintén felvette vele a kapcsolatot, ahogy a Villareal, Nice és Leeds United hármasa is.”

A sajtóban keringő hírek alapján amennyiben valóban kinevezik a kékek kispadjára, a korábban francia bajnoki címet is nyerő szakember új kapust, középső középpályást és csatárt is igazolna a csapatba, jól lehet az elmúlt időszakban a londoni alakulat már így is tengernyi új futballistával erősítette keretét – ennek ellenére csupán a 11. helyen áll a Premier League vége előtt néhány fordulóval.

