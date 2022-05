A 9. helyen álló Brighton fölényes, 4-0-s győzelmet aratott vendége, a tabellán 6. Manchester United felett az angol labdarúgó Premier League 36. fordulójának szombati játéknapján.

A házigazdák negyedóra elteltével jutottak vezetéshez, majd a második játékrész elején még három alkalommal vették be az MU kapuját, amelynek még becsületgólra sem futotta erejéből. A "Vörös Ördögök" sztárjátékosa, Cristiano Ronaldo sem akarta elhinni amit lát, így a Brighton egyik gólját követően csak széttett karral állt a pályán és nevetett kínjában. Az ötszörös Aranylabdás nyilvánvalóan nehezen dolgozza fel, hogy csapata ennyire szenved az idei szezonban.

Ronaldo laughing at Man Utd defense. Even the goat is astonished damn pic.twitter.com/fy9Up7GeVV