A Premier League egyik legzseniálisabb története James Milner nevéhez fűződik.



2019. január 19-én a Liverpool a Crystal Palace ellen játszott gyötrelmes meccset, melyen végül 4-3-ra győzni tudott. A „Vörösök” elvesztették James Milnert, aki gyorsan begyűjtött két sárgát. Ez a kiállítás azonban nem mindennapi volt.



Milnert Jon Moss küldte ki, aki korábbról már ismerte a játékost. A labdarúgó és a bíró ráadásul nem is csak futólag találkozott egymással, Moss ugyanis a horsforthi Westbrook Lane testnevelőtanára volt, pont abban az időben, amikor Milner odajárt. A sípmester egyébként az iskolai csapat edzője is volt egyben, így a játékos dolgozott is az irányítása alatt korábban.

James Milner was sent off by his old primary school teacher Jon Moss yesterday... pic.twitter.com/xkrfMKSQlm — Four Four Fucking Two (@4_4_fucking_two) January 20, 2019



Szinte biztos, hogy ez az egyetlen eset a Premier League történetében, amikor egy játékost az egykori tanára állított ki. És ez bizony még kvízkérdésnek sem lenne rossz.

Borítókép és forrás: sportbible.com