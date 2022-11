Pep Guardiola kétszeres Bajnokok Ligája-győztesnek mondhatja magát, ám a Barcelonával elért nemzetközi sikereket sem a Bayernnél, sem pedig a Manchester Citynél nem tudta reprodukálni.

Az országhatárokon belül viszont egyeduralkodónak számít az angol klubbal, akikkel négy PL-győzelem mellett ugyanennyi alkalommal nyert Ligakupát, és az FA kupát is elhódította egyszer.

Owen Hargreaves, az angolok korábbi játékosa szerint nem is ez a legtesthezállóbb feladat a spanyol számára.

„Ő az egyik legjobb edző, akit valaha láttunk. Közel került a klubjához, akikkel évről évre egyre jobbak. Nagyon kevésen múlnak a nagy nemzetközi sikerek, de mégsem jönnek.”

„A helyzet az, hogy ha elhagyná a Cityt, szívesen látnám egy nap az angol válogatott élén. Tökéletes lenne a feladatra.”

Pep Guardiola’s legacy ‘WON’T be defined by winning the Champions League’, says Owen Hargreaves https://t.co/DR4XFYTU9p