Eredménytelenség, kilátástalan játék. Ez jellemzi mostanában a Manchester Unitedet. A vezetőség pedig állítólag már ki is szemelte Ole Gunnar Solskjaer utódját.



A Daily Star beszámolója szerint a Manchester United labdarúgócsapatának alelnöke, Ed Woodward összeállított egy háromfős listát, amely azoknak a menedzsereknek a nevét tartalmazza, akik a közel jövőben leválthatják az Old Trafford kispadján Ole Gunnar Solskjaert.

A vörös ördögök hét közben egy kínos vereségbe szaladtak bele, ugyanis hazai pályán kaptak ki 2-0-ra a Burnley együttesétől. Ezzel a United hátránya már hat pont a negyedik helyen álló Chelsea-hez képest. A hírek szerint az igazgatóság továbbra is támogatja a norvég edzőt, ugyanakkor felkészültek a B-tervre is. Ugyanis ha rövid időn belül nem áll be pozitív változás a csapatnál, akkor Mauricio Pochettino, Gareth Southgate vagy Julian Nagelsmann hármasból kerülhet ki Solskjaer utódja.



Mauricio Pochettinót novemberben rúgta ki a Tottenham, mindössze öt hónappal azután, hogy a Bajnokok Ligája-döntőjében alulmaradt a Spurs a Liverpoollal szemben. Pochettino neve már korábban is felmerült, ugyanis Mourinho menesztése után az argentin edző volt a legnagyobb esélyes a manchesteri kispadra. Ugyanakkor brit médiainformációk szerint Pochettino a nyárig biztosan nem vállal munkát másik Premier League-klubnál, mert akkor a szerződése alapján vissza kellene fizetnie a 14.7 millió eurós végkielégítése teljes összegét.





Előttem az utódom? (Forrás: Tottenham Hotspur FC via Getty Images)



Gareth Southgate neve is megtalálható a United listáján, aki jelenleg az angol válogatott szövetségi kapitánya. Az angol tréner kinevezését sokan pocskondiázták, mondván, jobb lett volna, ha marad a Middlesbrough főnöki székében. Végül azonban egységes csapatot szervezett az angol válogatottból.Southgate mestere a támadó focinak, és remekül nyúl a fiatalokhoz. Márpedig a Manchester United történelmében mindig fontos szerepe volt a fiatal, saját nevelésű játékosoknak, amit kisebb nagyobb sikerrel Solskjaer is próbál újra meghonosítani Manchesterben. A 49 éves edző az oroszországi világbajnokságon elődöntőig vezette a háromoroszlánosokat.



Képes lenne Southgate a Unitedből is egységes csapatot csinálni? (Forrás: Michael Regan/Getty Images)



A magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig vezetőedzője, Julian Nagelsmann is a lehetséges jelöltek között szerepel. Ugyan Nagelsmann még csak 32 éves, ám már most az egyik legjobb edző Európában. Tavaly májusban vette át a lipcseiek irányítását, jelenleg pedig vezetik a Bundesligát.



Nagelsmann munkájára Manchesterben is felfigyeltek. (Jan Woitas/picture alliance via Getty Images)



A hírek szerint Woodward nem akar mindenáron másik edzőt szerződtetni, mivel Sir Alex Ferguson nyugdíjba vonulása óta Solskjaer már a negyedik menedzser, akit kineveztek a csapat élére. Ugyanakkor, ha a helyzet nem javul, aligha lesz más választása az együttes vezérigazgatójának, mint új tréner után nézni.



Borítókép: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images



Forrás: Sportbible