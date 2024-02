Sir Jim Ratcliffe, az INEOS tulajdonosa nemrégiben 25 százalékos részesedést vásárolt a Manchester Unitedben.



A britek leggazdagabbja a hírek szerint amint megkapja a zöld lámpát, 237 millió fontot fordít majd arra, hogy felújítsa az Old Traffordot.

A célja, hogy egy olyan világszínvonalú futballtemplomot hozzon létre, amely vetekszik a 90.000 férőhelyes Wembley stadionnal is. A The Telegraph értesülései szerint Ratcliffe csak az „Észak Wembley-jeként” emlegeti a projektet.

A pletykák szerint annak is lehet realitása, hogy az új stadion egy teljesen új helyen épül majd fel, ugyanis ha a meglévő arénát akarnák átalakítani és modernizálni, az sokkal nagyobb költséggel járhat, mint egy teljesen új stadion felépítése.

BREAKING NEWS!!



Sir Jim Ratcliffe wants Manchester United to create the “Wembley of the North” under ambitious plans for a spectacular NEW Old Trafford!



Ratcliffe believes the North of England should have a world-class venue to rival London’s 90,000 capacity Wembley… pic.twitter.com/yo8qCTdDzl