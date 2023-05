Mondhatnánk, hogy Lionel Messi világbajnoki győzelmével egyértelműen róla szólt az idei szezon, hisz egy karrier megkoronázásaként emelhette magasba a trófeát, de talán még a legelvakultabb rajongói is bólinthatnak, ha mellé tesszük: Erling Haaland idei teljesítménye legalább annyira megsüvegelendő, mint az argentin vezéregyénisége volt Katarban.

Ha a távoli horizonton feltűnő aranylabda fénye még nem is sarkallja civakodásra egyik-másik tábor képviseletét, egy dolog biztos: a futballírók szövetségének díjátadóján év játékosának választott Manchester City támadó elmondta, a legjobb gólja idén a Southampton ellen született.

„Az ollózó gólom a szentek ellen elég különleges volt nem? Azért, mert ezt a testet így tudtam a levegőben kontrollálni!”

A tavaly nyáron Dortmundból szerződtetett gólgép idén 52 gólt termelt minden sorozatot figyelembe véve, de kilencszer társaira is gondolt, amikor kihagyhatatlan helyzetbe hozta őket.





.@ErlingHaaland picks up his @theofficialfwa Men’s Footballer of the Year award!



Congratulations, Erling! pic.twitter.com/1pJ0vvdnSb