A Manchester United új szerzeménye, Christian Eriksen elárulta, milyennek látja Cristiano Ronaldót.



A 37 éves Ronaldót egész nyáron szóba hozták egy esetleges klubváltással, ám ez végül nem következett be és a portugál maradt a Manchester Unitedhez. Eközben Christian Eriksen csatlakozott az angol nagyklubhoz. A dán nemrég arról beszélt, az ötszörös aranylabdáson nem látszik, hogy ezek a pletykák bármilyen hatást gyakorolnának rá.



„Jó volt a hangulat. Mindig is ott volt, és nagyon profi, ha edzésről van szó” – mondta a bold.dk szerint.



„Nem tudom, milyen volt korábban. Szóval nem tudom mihez hasonlítani, de tudom, hogy most milyen. Elkötelezett és profi volt, részt vett az edzéseken. Tehát nincs okunk panaszra” – tette hozzá.



Ronaldo szerződése idén nyáron jár le a Manchester Unitednél.

Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto a Getty Images