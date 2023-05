Fontos meccsen gyűjtötte be a három pontot és továbbra is kapaszkodik a top négybe Manchester vörösebb fele. Az Aston Villa elleni bajnoki hőse a győztes találatot jegyző Bruno Fernandes volt, akit Erik ten Hag is megjutalmazott pár elismerő gondolattal azt követően, hogy ismét csapatkapitányként futballozhatott.

„Ő egy nagyon kemény srác. Néhány héttel ezelőtt kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, jó helyen van-e nála a kapitányi karszalag. Őrültség ezt megkérdőjelezni, mert ő egy óriási vezető” – mesélte a Sky Sportsnak.

„Példamutató a viselkedése, rengeteg energiát ad a csapatnak, annyi vágy és elszántság van benne. Ha meccseket valamint trófeákat akarsz nyerni, ilyen futballistákra van szükséged.”

The desire from @B_Fernandes8 to follow up on the back post #MUFC || #MUNAVL — Manchester United (@ManUtd) April 30, 2023

A portugál elmondta a Villa elleni győzelmet követően, hogy még nem volt száz százalékos állapotban.

„kaptam egy rúgást az FA Kupa elődöntőjében, ami még mindig fáj egy kicsit, de tudok játszani, még mindig segíthetek a csapatnak és amikor a menedzsernek szüksége van rám, a srácok rendelkezésére állok.”

A vasárnap délutáni győzelem kétségtelenül kellett a Unitednek mint egy falat kenyér, de ünneplésre nincs idő, mert a bajnoki hajrá csütörtökön a mindig rendkívül kellemetlen, hétvégén Wolverhamptonnal szemben 6-0-ra diadalmaskodó Brighton ellen folytatódik.

Borítókép: Getty Images / Robbie Jay Barratt - AMA