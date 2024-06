Erik ten Hag marad az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United menedzsere - írja David Ornstein, a The Athletic megbízható újságírója. Úgy fest, véget értek a tárgyalások az új tulajdonossal az INEOS-szal és Sir Jim Ratcliffe-fel, s végül arra a megállapodásra jutottak, hogy a holland tréner vezeti az MU-t a következő idényben is.

EXCLUSIVE: Erik ten Hag to stay as Manchester United manager. #MUFC end-of-season review culminated with decision to keep 54yo in position. After talks today Dutchman will remain at Old Trafford + hold negotiations over contract extension @TheAthleticFC https://t.co/tAzM2Ld378