Erik ten Hag alig várja, hogy együtt dolgozhasson Cristiano Ronaldóval a Manchester Unitednél. A keddi, Liverpool elleni felkészülési meccs előtt a holland szakember megtartotta első sajtótájékoztatóját a klub vezetőedzőjeként.

„A Manchester United mércéje az, hogy minden meccset megnyerjen. Cristiano személyes problémák miatt nincs velünk, de vele tervezzük a szezont, szóval ennyi. Alig várom, hogy vele dolgozhassak.”

Erik Ten Hag: "Cristiano Ronaldo is NOT for sale, he is in our plans - he's not with us due to personal issues. We are planning with Cristiano Ronaldo for this season, that's it". #MUFC



"How to make Cristiano happy? I don't know - I'm looking forward to work with him". pic.twitter.com/8bSRpQbXkI