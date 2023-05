Sima győzelmet aratott az Old Traffordon a Chelsea ellen, ezzel újra indulhat a Bajnokok Ligájában a Manchester United csapata. A 4-1-s sikert követően Erik ten Hag Casemirot méltatta, aki az egész évet figyelembe véve kiváló igazolásnak bizonyult.

„Ő egy hatalmas játékos. Annyira jó igazolás volt. Jól elsajátította a Premier League futballját. Jó pár meccset kihagyott, amit meg is éreztünk. Amikor nincs ott, más a játékunk. Láthatjátok mennyire fontos minden tekintetben. Ezen a héten kétszer talált be. Az első gól mindig a legfontosabb egy meccsen. Pazarul teljesít, és nagyon boldogok vagyunk emiatt.”

