Hernan Crespo nagy rajongója Enzo Fernandez játékának, ezt pedig nem rejti véka alá.

A Chelsea 107 millió fontot fizetett a világbajnokságon berobbanó tehetségért, ezzel az összeggel pedig ő lett a Premier League történetének legdrágább igazolása.

A klub korábbi játékosa, Hernan Crespo biztos benne, hogy a 22 éves középpályás sikeres lesz a Chelsea-nél.

„Nagyon boldog voltam, amikor a Chelsea bejelentette. Részben azért, mert fantasztikus játékos, de azért is, mert egy nagyon jó srác!”



„Olyan, mint Claude Makelele és Frank Lampard együttvéve. Amikor szükséged van rá, ő ott van és számíthatsz rá, akár védekező középpályásként, akár fentebb tolva.”

