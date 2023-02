A Chelsea új szerzeménye, Enzo Fernández két külön mezszámban játszhat majd a Kékeknél.



A 22 éves argentin remek teljesítményt nyújtott a katari világbajnokságon. Válogatottja színeiben 1 gólt szerzett és 1 gólt adott, ráadásul őt választották a torna legjobb fiataljának is. A remek szereplés számos klub figyelmét felkeltette, amelyek harcba szálltak a tehetségért. Ezek közül végül a Chelsea lett a befutó, amely 107 millió angol fontot fizetett érte. Ez az összeg 7 millió fonttal több, mint amennyit a Manchester City fizetett az Aston Villának Jack Grealishért 2021-ben.



Az ügyletről az átigazolási szakértő, Fabrizio Romano azt írta, hogy az argentin már túl van az orvosi vizsgálatokon, és várhatóan az ötös mezszámmal játszik majd.

Enzo Fernández has completed also the second part of medical tests after the first one in Portugal. #CFC



Chelsea’s official unveiling of their €121m boy is coming. pic.twitter.com/H13qckLgWw