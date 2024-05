A Manchester United győzelmével zárult a labdarúgó angol FA Kupa, miután a Vörös Ördögök csapata 2-1-re nyert a Manchester City ellen. Így Erik ten Hag két szezon alatt két trófeát nyert az MU élén, ám a pletykák egyre inkább arról szólnak, hogy a klub vezetősége meneszti a holland tréner. Ugyanakkor a játékosok szeretnék, ha vezetőedzőjük maradna, legalábbis Johny Evans erről beszélt a meccset követően, aki először adott interjút a nyilvánosság előtt ten Haggal kapcsolatban.

