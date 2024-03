A 24 esztendős futballista hétfő este a Sheffield United otthonában aratott 6-0-s győzelem alkalmával a negyedik gólt lőtte, ez volt a jubileumi találat az első osztályban.

Fölényes győzelmével a londoni gárda 63 éves angol rekordot is beállított: sorozatban a harmadik idegenbeli bajnoki mérkőzésén diadalmaskodott legalább ötgólos különbséggel, erre eddig csak 1961-ben a Burnley volt képes.

KAIIIIIIIIIIIII!



The German races through to side-foot into the bottom corner with an angle drive



0-4 (25) pic.twitter.com/RIB6zuQrFV