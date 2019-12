Martin Peters 1943. november 8-án született, és 18 évesen debütált a West Ham Unitedben.

A "kalapácsosok" ikonja hosszú éveken át küzdött az Alzheimer-kórral, és a vb-aranyérmes csapatból ötödikként hunyt el. A 70-szeres válogatott középpályás az NSZK ellen hosszabbításban 4-2-re megnyert döntőben gólt is szerzett.

Peters 1965-ben elhódította a KEK-et a West Ham Uniteddel, majd 1970-ben a Tottenham Hotspur csapatához igazolt, amellyel két évvel később az UEFA Kupában diadalmaskodott, valamint két Ligakupa-siker részese is volt. A West Ham színeiben 364 mérkőzésen 100 gólt szerzett, karrierje végén még megfordult a Norwich City és Sheffield United együttesében is.

16 of Martin Peters' 20 England goals, scored against: West Germany (July 1966) Soviet Union (December 1967) Scotland (February 1968) Spain (May 1968) Sweden (May 1968) Northern Ireland (May 1969) Scotland (two goals, May 1969) Northern Ireland (April 1970) Colombia (two goals, May 1970) West Germany (June 1970) East Germany (November 1970) Malta (February 1971) Scotland (May 1971) Scotland (May 1973).