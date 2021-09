Vasárnap, 81 éves korában elhunyt James Peter Greaves, aki 1966-ban világbajnok volt az angol labdarúgó-válogatott tagjaként.

Az egykori támadójátékos - aki hat évvel ezelőtt agyvérzést kapott - halálhírét korábbi klubja, a Tottenham Hotspur hozta nyilvánosságra.



Greaves a Chelsea-nél kezdte pályafutását, 1957 és 1961 között 124 gólt szerzett a bajnokságban, majd 1961 és 1970 között a Tottenham együttesében 379 mérkőzésen 266 gólja volt, ami a mai napig klubrekord.



266 goals. 379 appearances.



Not just Tottenham Hotspur’s record goalscorer but the finest marksman this country has ever seen. pic.twitter.com/rQxyjBFofH

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021