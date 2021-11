Hosszan tartó betegség után, kedden 70 éves korában elhunyt Raymond Kennedy, a Liverpool legendás labdarúgója.

A középpályásként és támadóként is szerepelt egykori futballista - aki régóta küzdött a Parkinson-kórral - 1968 és 1974 között az Arsenalt, majd 1982-ig a Liverpoolt erősítette.



Our special tribute to the legendary Ray Kennedy pic.twitter.com/hYXQnewcMW