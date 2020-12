Elhalasztották a péntekre kiírt Aston Villa-Newcastle United mérkőzést az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában a vendégcsapatot sújtó koronavírusos megbetegedések miatt.

A Newcastle United honlapján kedden jelentették be, hogy számos játékos és stábtag megfertőződött - ráadásul öten már korábban megbetegedtek -, ezért az edzések is leálltak.



A Premier League koronavírus-protokollja szerint ha egy csapat 14 játékost be tud nevezni a mérkőzésre, akkor pályára kell lépnie.

Kép: James Gill - Danehouse/Getty Images