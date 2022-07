A Manchester United megerősítette, hogy megállapodott az Ajaxszal Lisandro Martínezről.



Az angol klub a hivatalos honlapján tette közzé, hogy a 24 éves játékosért tett ajánlatát elfogadta a holland csapat. Az argentin játékos hamarosan átesik az orvosi vizsgálaton, ezt követően pedig a feleknek már csak a személyi feltételekben kell megállapodnia.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez #MUFC || @LisandrMartinez