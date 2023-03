Kapaszkodik a Liverpool. A vörösök szerda este 2-0-ra győztek a Wolverhampton ellen a Premier Leagueben a 7. fordulóból pótolt meccsen, és megérkeztek a hatodik helyre. Mégsem a játékosok voltak a legboldogabbak az este végén, hanem az az ifjú fanatikus, akinek Jürgen Klopp tanácsára Trent Alexander-Arnold odaadta a mezét.

LOOK how happy he is ????❤️



Klopp telling Trent to give his shirt to a young fan last night... pic.twitter.com/xna9iKYDmz