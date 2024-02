Frank Lampard dicsérő szavakkal illette egykori csapattársát, Kevin De Bruyne-t, aki a Premier League egyik legjobb középpályásaként emlegette őt.



Lampard és De Bruyne a Chelsea-nél töltött időszakuk alatt csapattársak voltak, mielőtt a belga átigazolt a Manchester Cityhez, ahol trófeákkal teli karriert épített fel magának.

Miután első kézből láthatta De Bruyne kivételes képességeit a Cobhamben tartott edzéseken, Lampard elismerte a középpályás minőségét. Lampard egyben tiszteletét fejezte ki De Bruyne döntése iránt, hogy elhagyja a Chelsea-t, mivel gyorsítani akarta karrierjét.

"Kevin egyértelműen minőségi játékos volt, amikor fiatalon a Chelsea-hez került. Látszott a szintje az edzéseken" - mondta Lampard a Mancity.com-nak.

"Abban az időben sok játékosunk volt a pálya azon részén, így nehezen tudott bekerülni a csapatba.”

"Azon a ponton érezni lehetett Kevin frusztrációját. Ezt én is megértettem, mert hasonló játékos voltam - éhes és ambiciózus, így mindig is az arcomra volt írva, hogy ha nem játszom… Kevin arcára is rá volt írva."



"Nyilvánvalóan azért hagyta el a Chelsea-t, mert nagyon szeretett volna játszani, és én ezt tiszteletben tartottam. Kevin karrierívet járt be, hamar a csúcsra akart kerülni. Onnantól kezdve látni lehetett a fejlődését azzá a játékossá, aki most. Ez nagyon-nagyon különleges volt."



„Egyedülálló, hogy ilyen gyakran képes a legjobbját nyújtani a meccseken!”

