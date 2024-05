Közel napra pontosan egy éve, hogy kinevezték Mauricio Pochettinot az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea FC élére, azonban most elköszöntek tőle. A londoni kékek a hatodik helyen zártak a Premier League-ben, így a következő szezonban majd az Európa-konferencialigában indulhat a csapat, s ez a lejtmenet és gyenge szezon úgy fest, nem fért bele Todd Boehly tulajdonosnak és úgy döntött, nem az argentin mesterrel képzeli el a jövőt.

