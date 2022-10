Pep Guardiola korábban Erik ten Haget említette meg a Manchester City következő edzőjének, de a holland biztos abban, hogy most van jó helyen.



A pletykák szerint Pep Guardiola azt fontolgatja, hogy az idei szezon után, nem hosszabbít és elhagyja a Manchester Cityt. A spanyol korábban megemlítette, Erik ten Hag az, akit megfelelőnek tartana az angol klub élére a távozását követően.

A holland azonban biztos abban, jó döntést hozott, amikor a Manchester Unitedet választotta.



„Szép szavak ezek. De 100 százalékig meg vagyok győződve arról, hogy a Manchester United az én utam. Mindent beleadok, és egyetlen másodpercig sem bántam meg” – mondta Ten Hag a Sky Sportsnak.



„Azt is fontos észben tartani, hogy senki sem egyforma. Önmagam vagyok, és sok más kiváló edzőtől tanulok. Csodálom Pepet, nem csak azért, mert sikeres. Hanem azért is, ahogy a csapata futballozik” – tette hozzá.

Borítókép: Matthew Peters/Manchester United a Getty Images