A Manchester United a Chelsea elleni összecsapás során próbál majd visszatalálni a siker útjára az Old Traffordon.

Az összes hibájuk ellenére, amit idegenben követtek el a Vörös Ördögök, Erik ten Hag irányítása alatt a United otthoni teljesítménye elismerésre méltó.

Eddigi 26 hazai Premier League mérkőzése során megszerezhető 78 pontból 60-at gyűjtöttek össze ten Hag vezetése alatt. A Vörös Ördögök tavaly 48 pontot szereztek hazai pályán, és idén már hozzáadtak ehhez további 12-őt.

A United és a Chelsea összecsapása, történelmi és ikonikus pillanatokkal vannak tele, és még mindig elegendők ahhoz, hogy felkeltse a szurkolók érdeklődését, és ezzel az év egyik legfontosabb találkozójává tegye. Mauricio Pochettino csapata fokozatosan javuló formában van, így ma este a győzelem ambíciójával érkeznek az Old Traffordra, különösen miután sikerült pontokat szerezniük az Arsenal, a Liverpool, a Manchester City és a Tottenham ellen is ebben a szezonban.

Éppen ezért a Unitednek jelentősen javítania kell a játékán, főleg a szombati fájó 1-0-ás Newcastle elleni vereséget követően. Hazai pályán azonban a Vörös Ördögök, gyakran elegendő teljesítményt nyújtanak Ten Hag irányítása alatt, még akkor is, ha a csapat formája az idén elég hullámzó.

