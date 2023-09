Antony számára az elmúlt pár nap felér egy nyaralással a pokolban. A játékos elutazott a válogatott szünetben a brazil válogatotthoz, majd jött a hír, hogy a volt barátnője és két másik nő bántalmazás miatt beperelték a támadót.



A hír hallattán a brazil szövetség kitette a keretből, így vissza kellett térnie Manchesterbe. Nemrég érkezett a hír, hogy a Manchester United is elhatárolódott a játékostól és a vizsgálat eredményéig Erik ten Hag nem számít rá a csapatnál.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy minden érintettet meg kell védeni, hiszen a bántalmazás komoly hatással van az áldozatokra.”

Antony is reagált a klub közleményére és elmondta, közös döntés alapján nem számít rá a klub, így el tudják kerülni a konfliktusokat és nem tereli el az ügy a játékostársainak a figyelmét. A brazil elmondása szerint ezidő alatt minden erejével azon lesz, hogy együttműködjön a hatóságokkal és bizonyítsa ártatlanságát.

