Hiába a lenyűgöző teljesítménye a Brightonnal, Fabio Capello nincs nagy ámulattal Roberto De Zerbi iránt.

Az olasz 2022-ben vette át Graham Potter megüresedett helyét, és debütáló szezonjában Európa-liga indulásig vezette a Sirályokat. Capello a Brighton extrája ellenére sem hiszi azt, hogy az olasz a legjobb menedzserek között tartható számon, szerinte csak és kizárólag amiatt sorolják magasra, mert a spanyol sikeredző nyilvánosan dicsérte őt.

„Számomra ő egy C-kategóriás edző. Sokak szerint a világ legjobb edzői közt van, mégis idén csak tizenegyedikek. Nézzük csak meg, mit nyert pályafutása során?” – mondta Capello.

„Jól felkészült edző, aki a taktikáját és filozófiáját remekül gyakoroltatja bármelyik csapatra, nem mellesleg teszi ezt Guardiola nyilvános szponzorálásával. De hogy lehet az, hogy eddig egy nagy csapat sem ajánlott érte a megannyi összeboronálás ellenére sem?” – folytatta.

A 44 éves szakembert hírbe hozták a Bayern Münchennel, a Milannal és a Manchester Uniteddel is, egyelőre még sincs előrehaladás egyik ügyben sem.

„Továbbá a 15 millió eurós kivásárlási ár is szerintem túl nagy ahhoz, hogy szerződtessen bárki egy edzőt” – fejezte be a korábbi angol szövetségi kapitány és Real Madrid tréner.

Ha figyelembe vesszük a Brighton méretét és költségvetését, nyilvánvaló, hogy De Zerbi új magasságokba repítette az együttest. A korábbi Shakhtar menedzser érkezéséig az is nagy szó volt, ha bent tudott maradni a csapat az első osztályban, most pedig már az alsóházi helyezésre is húzzák a szájukat a szurkolók.

Az Európa-liga szereplés a 2023/24-es év rovására ment, de a Brighton bármikor versenyben tud lenni Anglia legjobb csapataival.

(Borítókép: X / Brighton Bubble)