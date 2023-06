A 32 éves David De Gea szerződése nyáron lejár a Manchester United-nél. A hosszabbításról folynak a tárgyalások, de azok végkimenete még kérdőjeles.



Az Athletic azonban azt írja, korábban már szinte pont is került az ügy végére. A játékos és a klub megegyezésre jutottak, amelynek részeként De Gea 375 ezer fonttal csökkentette volna a fizetését. Ezt a kapus még alá is írta, amikor jött a hír, hogy a klub meggondolta magát és mégsem menne bele ilyen feltételekkel a hosszabbításba.

Ezt követően a klub még egy ennél is alacsonyabb fizetést ajánlott a kapusnak, aki ezen események fényében a jövőjén gondolkodik.

