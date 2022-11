A hírek szerint David Beckham részt vehet a Manchester United átvételében.



David Beckham az Old Traffordon vált ismertté, azt követően, hogy a klub akadémiájáról a felnőtt csapatba került. Az egykori játékos az angoloknál töltött ideje alatt nagy népszerűségre tett szert a szurkolók körében, ami a mai napig kitart. A drukkerek így valószínűleg boldogok lesznek a hír hallatán, hogy az egykori klasszis szeretne bekerülni a klub tulajdonosi körébe.



A Vörös Ördögök jelenlegi tulajdonosai nemrég bejelentették, hogy 17 év után eladják a klubot. A Premier League óriása akár 6 milliárd fontot is érhet. Bár Beckham nettó vagyonát körülbelül 370 millió fontra becsülik, nagyon úgy tűnik nincs minden veszve a számára.



A Financial Times szerint az egykori játékos tagja egy konzorciumnak, amely szeretné megvásárolni a részét képezheti a klub megvásárlására.



A Talksport információi szerint Beckhamet már korábban is megkeresték a potenciális befektetők, de akkor semmi sem valósult meg az üzletből.



A klubért Nagy-Britannia leggazdagabb embere, Sir Jim Ratcliffe is harcba szállna, aki gyerekkora óta nagy Manchester United rajongó. Ratcliffe korábban a Chelsea megvásárlása iránt is érdeklődött. A 70 éves üzletember az Ineos nagyvállalat, valamint a francia labdarúgóklub, az OGC Nice tulajdonosa.

Borítókép: Visionhaus/Getty Images