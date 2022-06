Darwin Núnez elárulta a családjának és a barátainak, hogy ezen a nyáron csatlakozik a Liverpoolhoz, mivel a Manchester United kiesett a csatárért folytatott versenyből.

Az uruguayi játékos ötéves szerződést ír alá, szezononként 6 millió eurót keresve. Úgy tudni, a Liverpool és a Manchester United is Núnezért küzdött az elmúlt hetekben, de Pedro Supulveda, a SIC Noticias portugál hírügynökség szerint az előbbi nyerte meg a versenyt a sztárért.

It's DONE. @Darwinn99 is going to @LFC . @ManUtd is out of the race. Contract of 5 years with a salary of 6 million euros net per season. Darwin Núñez already announced the decision to his family and friends. Liverpool is just waiting for @SLBenfica 'yes'. pic.twitter.com/4O3Oq0RguQ