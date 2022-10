A Liverpool a nyári átigazolási szezonban 75+25 millió euróért szerezte meg Darwin Nunezt a Benficától.

A fiatal csatárnak eddig nem ment zökkenőmentesen a beilleszkedés, a Rangers elleni mérkőzésüket követően pedig arról is beszélt, hogy ennek mi az egyik oka.

„Az az igazság, hogy nem igazán értem, miről beszél Klopp a csapatmegbeszéléseken. Persze mindig megkérek valakit, hogy fordítson nekem.” – árulta el a TNT Sportnak.

„Azt kérte tőlünk, hogy egyszerű dolgokat próbáljunk, ne féljünk semmitől és legyen önbizalmunk. Mindig mondja, hogy ha elvesztjük a labdát, azonnal helyezzük nyomás alá az ellenfelet.”

Nunez nyolc meccsen mindössze két gólt és egy gólpasszt szerzett a Liverpool színeiben.

