Allan Saint-Maximin különleges ajándékkal lepte meg egyik rajongóját.



A Newcastle United győzelemmel kezdte az idei szezonját, miután Fabian Schar és Callum Wildon góljainak köszönhetően 2-0-ra legyőzte az újonnan feljutott Nottingham Forest ellen.



Úgy tűnik a győzelem különösen felfokozta Allan Saint-Maximin hangulatát, aki nagylelkű ajándékkal lepte meg a csapat egyik szurkolóját. A Newcastle hűséges drukkere, Steve Dutton a stadionban várakozott, hogy kifejezze elismerését a csapat tagjainak a győzelmet követően. Dutton magával vitt egy francia zászlót is, melyen Saint-Maximin neve és mezszáma szerepelt. Utóbbi azonnal felkeltette a Newcastle-i sztár figyelmét, aki nem csak autogramot adott rajongójának, hanem egy arany Rolexet is.

The man of the people @asaintmaximin pic.twitter.com/ZjkkAcVtzQ