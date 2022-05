Kendőzetlenül őszinte interjút adott a Manchester City játékosa, Jack Grealish, miután csapata megnyerte a Premier League-t.

A Manchester City csapata kétgólos hátrányból fordított és győzte le az Aston Villát, amely a bajnoki címet jelentette számukra. Amennyiben nem sikerült volna fordítani, joggal merül fel a kérdést, miért nem Jack Grealisht cseréli be Pep Guardiola?

2-0-s Aston Villa vezetésnél a Guardiola becserélte a német középpályás Ilkay Gündogant, aki eldöntötte a találkozót.

A mérkőzésen végig a kispadon ült az a Jack Grealish, akit 100 millió fontért igazolt a Manchester Cityhez éppen az Aston Villától. A találkozót követően a Sky Sportnak elmondta, hogy hol szeret a legjobban játszani és szerinte a taktikaváltás jó hatással volt a játékára, hogy be tudjon illeszkedni Pep Guardiola rendszerébe.

„A szurkolók azt mondták nekem, hogy szeretnék látni, hogy Jack többet támad mint annak idején az Aston Villában. Néha az az érzésem, hogy Pep nem szeretné ha labdát veszítenék, annyira az jár a fejemben, hogy nem veszíthetem el a labdát.”

"In my head I'm thinking I can't lose this ball"



Jack Grealish says at times this season he has played it safe... pic.twitter.com/IAiTP9Io9f