Az Aston Villa játékosa, Philippe Coutinho állítólag "már elkezdte vizsgálni" a Villa Parkból való távozás lehetőségeit, és szóba került egy esetleges visszatérés az Inter Milanhoz.

A brazil remek teljesítményt nyújtott, amikor az elmúlt szezonban kölcsönben a Barcelonától csatlakozott az Aston Villához. Coutinho öt Premier League-gólt szerzett és három asszisztot adott, miután 2022 januárjában megérkezett. A korábbi liverpooli középpályás lenyűgöző teljesítménye miatt a Villa nyáron végleges szerződést kötött a klub a 30 éves játékossal. Ebben a szezonban azonban nehezen tudta megtartani állandó helyét a csapatban, és eddig mindössze egyszer talált be az egész szezonban.

Az InterLive állításai szerint nem lenne meglepő, ha az Inter Milan felé közeledne, ahol Coutinho korábban már játszott. Állításuk szerint van némi optimizmus ezzel kapcsolatban, de azt állítják, hogy az anyagiak miatt nehézségekbe ütközhetnek. A beszámoló szerint a Villa nem lenne hajlandó sokat veszíteni a kifizetett átigazolási díjból, az Inter pedig a jelenlegi szinten nem tudja fedezni a játékos bérét.

Ezért állítólag egy kölcsönszerződés lenne a legjobb megoldás a Serie A-s csapat számára. A jelentés azonban azt is állítja, hogy a feltételezések szerint a Villa továbbra is fizetné a fizetés egy részét, és ez nem hangzik túl vonzónak számukra.

Borítókép: Visionhaus/Getty Images