Sajtóhírek szerint még a héten menesztik a Tottenham vezetőedzőjét, Antonio Contét.



A Premier League hétvégi fordulójában a Tottenham 3-1-es vezetést engedett ki a kezéből és végül 3-3-as döntetlent játszott a Southanptonnal. A kudarc után a Spurs vezetőedzője, Antonio Conte nem fogta vissza dühét, és erőteljes kritikát fogalmazott meg játékosaival szemben.



„Önző játékosokat látok. Olyan játékosokat, akik nem akarnak segíteni egymásnak, és nem állnak készen arra, hogy mindent beleadjanak ebbe. Nincs bennük tűz, nincs bennük akarat. Ezekkel folyamatosan rendelkezniük kellene. Ha nem működünk csapatként, nem lehetünk a legjobbak. Ez mindig ugyan az, minden évszakban. Az átigazolásokért a klub tartozik felelősséggel és az edző is felelős a dolgokért, de hol vannak a játékosok? Csak tizenegy játékost látok, akik magukért játszanak” – mondta.



„Ezt megszokták a Tottenhamben. Nem játszanak semmi fontosért. Nem játszanak nyomás alatt, stressz alatt. Akkor könnyű! A Tottenham története 20 éve ilyen. A tulajdonos ott van, de soha nem nyernek semmit. Miért?” – tette hozzá, utalva arra, hogy nem működik minden megfelelően a klubnál.



Conte kirohanását követően több brit lap is beszámolt arról, hogy a klub vezetősége behívta egy krízisértekezletre az edzőt.



Nem sokkal később a The Guardian arról számolt be, hogy a Tottenham játékosai arra számítanak, hogy az edző távozik a csapattól. Most pedig a The Telegraph írt arról, hogy a Tottenham és az olasz útjai már a hét folyamán különválhatnak.



A lap kitér arra is, hogy várhatóan a mostani segédedző, Ryan Mason veszi majd át Conte helyét a szezon végéig, de Mauricio Pchettino, Thomas Tuchel, vagy Luis Enrique meggyőzésén is gondolkodnak a klub vezetői.

Borítókép: Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images