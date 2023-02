A Chelsea vezetőedzője a vasárnapi Tottenham elleni összecsapásuk előtt beszélt arról, hogyan adott neki tanácsot Antonio Conte korábban.



Az üzenetváltások még az angol menedzser brighton-i időszakára vezethetők vissza.

„Ezt tanácsolta nekem: Ma tedd meg a legjobbat, és ne gondolj közben a jövőre vagy a múltra.” – mondta el Potter.

„Akkor volt ez, amikor megvertek minket (Brighton). Amikor nyertünk, nem írt semmit. Beszéltünk a meccs után, távolról tartottuk a kapcsolatot.”



„Nagyra értékelem őt, mint edzőt és mint embert. Nagyon szenvedélyes edző, de velem mindig jó volt.”

