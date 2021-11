A Manchester United elleni vereség után menesztette a Tottenham Nuno Espositót a kispadról.

Sky in Italy értesülései szerint az Intertől nyáron távozó olasz szakember válthatja a londoniak kispadján Espositót.



A 47 éves Nuno júniusban írt alá kétéves szerződést, aki Jose Mourinho pótlására érkezett.

Az 52 éves Antonio Conte 2016 és 2018 között irányította a Chelsea együttesét, akivel 2017-ben megnyerte a Premier League-t és az angol FA Kupát is elhódította.

A Tottenham együttese az angol labdarúgó bajnokság idei szezonjában 17 mérkőzés után a nyolcadik helyen áll 10 ponttal, míg az UEFA Konferencia Liga G csoportjában a harmadik helyet foglalja el.

Antonio Conte is ready to accept Tottenham proposal. Talks underway and understood to be ‘at final stages’ - salary and long term contract discussed but he seems convinced to say ‘yes’. #THFC



Negotiations to continue in the next few hours in order to complete the agreement. pic.twitter.com/quih3onc7z