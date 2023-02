A Chelsea egykori játékosát, Joe Cole-t lenyűgözte a télen érkező Mykhailo Mudryk, aki Arjen Robbenre emlékezteti.

A 22 éves szélső a Sahtar Donyecket hagyta el, hogy a londoni kékek játékosa legyen, az ukránok sztárjának pedig már most fényes jövőt jósolnak.

A londoni csapatnál egykor nagy tiszteletnek örvendő Joe Cole szerint Mudryk sok tulajdonságában hasonlít korábbi csapattársára, a holland Arjen Robbenre.

„Mudyrk remekül teljesít a támadó harmadban, remekül lő és magabiztosan mozog. Arjen Robbenre emlékeztet, főleg a passzjátékával és a támadásoknál meghozott jó döntéseivel.” – mondta a Daily Mail-nek Cole.

„Szerintem egyre csak jobb lesz, a Chelsea pont megfelelő időben szerződtette. Hagyni kell neki egy kis időt, alkalmazkodnia kell, hisz ez egy nagy ugrás az ukrán ligából a Premier League-be.”

Joe Cole on Mykhailo Mudryk:



“He is going to be a top player for Chelsea. He reminds me of Arjen Robben.” pic.twitter.com/KCyTeCvyat