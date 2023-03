A nemrég megjelent szurkolói felvételeken jól látszik, hogy Casemiro a könnyeivel küszködve hagyta el a pályát, azt követően, hogy piroslapot kapott a Southampton elleni mérkőzésen.



A Manchester United brazil játékosát a Southampton elleni összecsapás 34. percében állították ki a Carlos Alcarazzal szembeni akciója miatt. A játékvezető Anthony Taylor az esetet követően először a sárgalapot emelte magasba, majd a visszajátszás megtekintése után módosította döntését.



Casemiro az ítélet láttán teljesen összetört és könnyeivel küszködve hagyta el a pályát, miközben csapattársai - Antony, Aaron Wan-Bissaka és Lisandro Martinez – próbálták vigasztalni.



Casemiro EMOTIONAL after he was shown the red card…

The players & us the fans consolidated & him on as he left the pitch.

pic.twitter.com/CCnx3RTYca