Az Everton támadója, Richarlison elárulta, hogy Carlo Ancelotti szerint képes lehet megnyerni az Aranylabdát.

A brazil csatár kulcsjátékossá nőtte ki magát a liverpooli együttesben, ugyanis négy gólnál, valamint két gólpassznál jár ebben a szezonban, összességében pedig 86 meccsen 33-szor talált be. A csapat menedzsere, Carlo Ancelotti azonban úgy véli, hogy játékosa ennél is jobb teljesítményre lehet képes és még nagyobb dolgokat érhet el. Az olasz edző szerint Richarlison a világ egyik legjobb játékosa lehet.



(Kép: Bradley Collyer - Pool/Getty Images)

"Ancelottival egy olyan edzőnk van, aki mindent megnyert már. Sokat szoktunk beszélgetni, sokat segít a fejlődésemben. Az ő irányítása alatt még jobbá válhatok, és ki tudja, talán egy nap a világ legjobbjai közt fognak emlegetni."



(Kép: Alex Livesey/Getty Images)



"Ancelotti korábban már elmondta, hogy ott vagyok a legjobb 10 csatár között, akiket valaha is edzett, és ez nagy megtiszteltetés számomra. Nagyon motiváló, és emiatt még inkább szeretnék fejlődni. Többször elmondta már nekem, hogy úgy gondolja, egy nap meg fogom nyerni az Aranylabdát. Bízom benne, hogy így lesz, de most még az a legfontosabb, hogy folyamatosan fejlődjek." – nyilatkozta a 23 éves brazil válogatott játékos a TribalFootball információi szerint.

Ancelotti has told Richarlison that he’s going to win the Ballon d’Or pic.twitter.com/vg3xzZ0jht