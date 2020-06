Érdekes dologra derült fény, ugyanis a Manchester United portugál sztárja, Bruno Fernandes könnyen egy másik angol együttesben köthetett volna ki.



A portugál válogatott játékost 55 millió euróért szerződtette a United, ez az összeg azonban könnyen 80 millióra nőhet a bónuszokkal együtt, ha Bruno Fernandes továbbra is úgy teljesít majd, ahogy azt teszi januári érkezése óta.



Fernandes kiváló teljesítményt nyújtott eddig és új lendületet hozott a csapatba. Nyolc meccsen rúgott három gólt (igaz, ebből kettőt büntetőből) és adott három gólpasszt. Az évek óta csak szenvedő Unitednél régóta vártak egy olyan kaliberű játékosra, mint Bruno Fernandes, nem csoda, hogy a szurkolók az új Paul Scholest látják benne.



(Kép: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)



Most azonban kiderült, hogy nem sokon múlt, hogy az angol rekordbajnok helyett a Tottenham Hotspur együttesében kössön ki.



A Manchester Evening News tette közzé azt az Instagram Live videót, amelyben egy beszélgetés során Fernandes elárulta, hogy először a Spurs érdeklődött iránta komolyabban. A 25 éves játékos azt állította, hogy korábbi klubja, a Sporting Lisszabon nem volt hajlandó eladni, így az üzlet meghiúsult.

"A Tottenham volt az első klub, amely közel állt ahhoz, hogy aláírjak. – mondta a Fernandes a videóban. Pochettino szeretett volna leigazolni...De aztán nem tudom mi történt, talán úgy vélték, hogy a Sporting által kért összeg túl sok, ezért a Sporting inkább meggondolta magát és úgy döntött, hogy nem akar eladni."

"A Tottenham tavaly nyáron jelentkezett be értem. Talán januárban ismét megpróbálkoztak, de amikor megtudtam, hogy a Manchester United érdeklődik irántam, onnantól fogva csak velük akartam tárgyalni."



(Kép: Visionhaus/Getty Images)



"Mindig a United volt a kedvenc csapatom Angliában, szóval örülök, hogy lehetőségem nyílt olyan együttesbe szerződni, amelyről mindig is álmodtam."



"Tavaly nyáron a Tottenham volt a legközelebb ahhoz, hogy megszerezzen. De tudtommal érdeklődtek csapatok Franciaországból is, illetve volt egy klub a spanyol bajnokságból, viszont az első csapat amellyel tárgyaltam is a Manchester United volt."

Ugyan a labdarúgásban és a sportban nem létezik a "ha" szó, de játszunk el picit a gondolattal, hogy mi lett volna, ha a legutóbbi Bajnokok Ligája-döntős csapat tavaly nyáron megszerzi Fernandest a Sportingtól. Hiszen amennyiben a Tottenham sikerrel járt volna, valószínűleg Mauricio Pochettino sorsa is máshogy alakul. Márcsak azért is, mert Bruno Fernandes ahogy a Unitednek, úgy a Spursnek is könnyen az ékkövévé válhatott volna. Ehelyett a londoni együttes Giovani Lo Celsót szerezte meg a Real Betistől 2019 nyarán kölcsönbe, ám a Tottenham nem várta meg az idény végét, és már januárban érvényesítette a 24 éves középpályás megállapodásában szereplő opciót, így tehát végleg megvásárolta az argentin válogatott játékost 50 millió euróért.



(Kép: Srdjan Stevanovic/Getty Images)



Le Celso idényét sérülések nehezítették, így Pochettino irányítása alatt mindössze nyolcszor lépett pályára, 90 percet pedig csak egyszer játszott végig, a Sheffield United ellen.



Elképzelhető, hogy Pochettino még mindig a Tottenhamet irányítaná, ha létrejött volna a megállapodás az észak-londoni klub és a portugál játékos között. Ezt azonban már soha nem fogjuk megtudni, viszont a Spurs minden bizonnyal megpróbálta, amit lehetett.

Forrás: sportbible

Borítókép: James Williamson - AMA/Getty Images