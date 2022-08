Gabriel Agbonlahor, korábbi Premier League játékos, jelenleg pedig a TalkSport beszélgetőműsorának rendszeres házigazdája.

A volt játékos legutóbb beszélt a Manchester United tragikus szezonkezdéséről is, ennek kapcsán pedig kiemelte Bruno Fernandest, akiről szerinte nem esett elegendő szó eddig.

A portugál a tavalyi remek szezonjához képest idén csak árnyéka önmagának, illetve Agbonlahor szerint a csapaton belüli hozzáállása is kifogásolható.

„Bruno Fernandes jól teljesít a statisztikákat illetően, de emellett ő a lehető legrosszabb csapattárs! Valahányszor ő vagy valaki eladja a labdát, egyből csapkodni kezd, emelgeti a karját. Volt dolgom ilyen játékossal nekem is. Ha Pogba csinálta volna ugyanezt, minden hétvégén szétszedték volna a szurkolók.”



„Fernandes mindig megússza ezeket a kritikákat. Könnyű Maguire-t, Ronaldót vagy Sanchót hibáztatni, de mikor láttál utoljára egy értékelhető teljesítményt Fernandestől?” – tette fel a kérdést Agbonlahor.

„Bármi történik, más a hibás. Ha ő passzol és te lesen vagy, kizárólag téged hibáztat. Ő egy ilyen játékos. A lehető legrosszabb csapattárs.”

Bruno Fernandes a Manchester United mindkét bajnoki veresége során a pályán volt, ám ezidő alatt sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett.

