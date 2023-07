Bogdán Ádám 21-szeres válogatott kapus szerint a Liverpoolhoz igazoló Szoboszlai Dominik immár a labdarúgás világelitjéhez tartozik.

"Hatalmas öröm és büszkeség mindenkinek, aki a magyar labdarúgásban tevékenykedik, vagy csak szurkol a magyar válogatottnak" - kommentálta az M1 aktuális csatornán az RB Leipzigtől távozó Szoboszlai klubváltását Bogdán, aki hat mérkőzést játszott a Liverpool FC első csapatában.

Hozzátette, a magyar válogatott csapatkapitánya nagyon erős karakter, 22 éves kora ellenére komoly tudás és tapasztalat van mögötte. Megjegyezte, Jürgen Klopp vezetőedző játékfilozófiája nagyon hasonlít ahhoz, amit Szoboszlai megszokott: magas intenzitású letámadáson alapuló futball, nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a Liverpoolt választotta.

"Ez óriási összeg, abszolút a világelit, ahogy azt a tudása, az átigazolási díja és az új csapata is megmutatja" - utalt az 70 millió eurós átigazolási díjra Bogdán.

A Ferencvárostól a legutóbbi szezont követően távozott kapus úgy vélekedett, minden adott ahhoz, hogy Szoboszlai nagyon sikeres, konkrétan angol bajnok és Bajnokok Ligája-győztes legyen a Liverpoollal.

"Szerintem ez egy időben jött, alaposan átgondolt lépés mindkét fél részéről. A német nyelvtudása, a német filozófia és munkamorál ismerete hatalmas előny lehet számára" - szögezte le.

Bogdán hangsúlyozta: a Premier League a legintenzívebb bajnokság, a legtöbb bajnokesélyes - minimum hat - is ott van egy szezonon belül, vagyis ez a legkiélezettebb liga.

"Mindig óriási tehetség volt, de időközben megnőtt a felelősségérzete, nagyobb lett az ereje. Tökéletesen megérett arra, hogy megtegye ezt a váltást, nyilván nem véletlenül fizetnek ki érte ennyi pénzt. Biztos vagyok benne, hogy tovább tud majd fejlődni" - mondta Szoboszlairól.

Hasonlóan vélekedett Juhász Roland, a Fehérvár FC sportigazgatója is a Kossuth Rádióban. Mint mondta, a támadójátékos olyan edzővel dolgozhat együtt, akinek segítségével még egy komoly szinttel feljebb tud majd lépni.

"Nagyon örülök, hogy sikerült Liverpoolba igazolnia. Már ilyen fiatalon is meghatározó szerepet tölt be a válogatottban, illetve töltött be Lipcsében. Érett játékos, joggal került fel a legmagasabb polcra. Olyan világsztárokkal emlegetik együtt, amire a közelmúltban nem volt példa Magyarországon" - nyilatkozta.

Juhász biztos benne, hogy ha ilyen ütemben fejlődik tovább, akkor Szoboszlai a Real Madrid vagy a Barcelona szintére is el tud majd jutni.

Hajnal Tamás, a Ferencváros klubigazgatója - aki korábban dolgozott együtt Jürgen Kloppal - az M1-en elmondta: ha ez az átigazolási összeg igaz, akkor nagyon komoly feladatot szánnak a magyar középpályásnak az átalakuló Liverpoolban.

"A világ egyik legismertebb és legjobb klubjába kerül, a világ legerősebb bajnokságába" - szögezte le.

Hozzátette, Klopp nagyon pozitív beállítottságú, konzekvens edző, akinek konkrét elképzelése van a labdarúgásról és száz százalékban megköveteli a játékosaitól, hogy ezt végre is hajtsák. Kemény is tud lenni ezen a téren, nagyon határozott személyiség. A labdarúgásról alkotott filozófiája passzol ahhoz az iskolához, amin Szoboszlai végigment Salzburgban és Lipcsében.

"Az elmúlt években a csapata alkalmazkodott az új trendekhez, változtatnia kellett neki is, de nem féltem Dominikot. Szerintem gyorsan be fog illeszkedni, hamar felveszi majd a ritmust" - magyarázta.

Hajnal rámutatott, a játék keménysége miatt lesznek olyan esetek, amikor gyorsan kell majd döntenie honfitársának, de hisz benne, hogy ezt a szintet is meg fogja ugrani. Vélekedése szerint ez az átigazolás a magyar labdarúgás számára is óriási siker, de Szoboszlai nagyon keményen megdolgozott érte.

"Reméljük, a Premier League egyik kiemelkedő csapatában, a legmagasabb szinten is bizonyítani fog" - mondta.



Borítókép: Getty Images / Alex Livesey